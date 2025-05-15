ماكرون: الوضع في غزة “لا يُحتمل”

باريس/سما/

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خلال حضوره اجتماعا للزعماء الأوروبيين في ألبانيا “الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل”.

وأضاف ماكرون “نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع”.

وأردف أن الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية.

وقال “ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضا مع الرئيس ترامب”.

وأقر ترامب بتفاقم أزمة الجوع في غزة والحاجة إلى إيصال المساعدات. واختتم جولته في الشرق الأوسط اليوم الجمعة دون إحراز تقدم واضح نحو وقف إطلاق نار جديد مع تصعيد إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة.