"إسرائيل" تعلن اعتقال قاصر بتهمة التخابر مع عناصر إيرانية مقابل المال

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك”، الجمعة، اعتقال إسرائيلي قاصر بتهمة التخابر مع عناصر إيرانية مقابل المال.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الشرطة و”الشاباك”.

وذكر البيان أن “محققي وحدة مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المنطقة الوسطى وجهاز الأمن العام ألقوا القبض على قاصر للاشتباه في قيامه بأنشطة مختلفة لصالح عناصر إيرانية مقابل المال”.

وأوضح أنه تم اعتقال القاصر البالغ من العمر 16 عاما خلال مايو/ أيار الجاري، دون الكشف عن هويته.

وقال البيان: “تبين من التحقيق أن المتهم كان على تواصل مع عناصر إرهابية إيرانية عبر الإنترنت لعدة أشهر، وطلبوا منه شراء هاتف محمول جديد وتثبيت تطبيق خاص عليه للتواصل معهم”.

وكشف التحقيق بحسب البيان “أنه في إطار هذه العلاقة، قام المشتبه به بتوجيه من مشغليه الإيرانيين، بتنفيذ عدد كبير من المهام المختلفة”.

وتابع: “طلب منه مشغله القيام بمهام تضر بشكل واضح بأمن الدولة، مثل إشعال الحرائق، وطباعة المنشورات، وتصوير مواقع مختلفة”.

وأشار إلى أنه “بالإضافة لذلك، أثناء وجوده في إجازة في الخارج، اقترح عليه مشغلوه أن يلتقي بهم في الخارج”.

وقالت: “واصل عن علم التعاون مع عناصر إيرانية تعمل على إلحاق الضرر بدولة إسرائيل خلال فترة الحرب”.

جدير بالذكر أن السلطات في تل أبيب كشفت سابقا عن اعتقال العديد من الإسرائيليين بالأشهر الماضية بتهمة التخابر مع عناصر إيرانية.