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السعودية تدين مواصلة إسرائيل تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل في خان یونس

الجمعة 16 مايو 2025 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين مواصلة إسرائيل تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل في خان یونس



الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، بما فيها استهداف المستشفى الأوروبي في خان یونس.

وقالت الوزارة إن القصف أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين في سلسلة الاعتداءات المتكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وجددت المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وحملت المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين.

كما أكدت الرياض على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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