السعودية تدين مواصلة إسرائيل تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل في خان یونس

وقالت الوزارة إن القصف أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين في سلسلة الاعتداءات المتكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وجددت المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وحملت المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين.

كما أكدت الرياض على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.