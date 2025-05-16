مصر تدين استمرار "الجرائم الإسرائيلية المروعة" ضد الفلسطينيين في غزة

القاهرة/سما/

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاستمرار الجيش الإسرائيلي في جرائمه المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وقصف المرافق المدنية والصحية ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 شهيد اليوم.

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، من "تداعيات تلك الممارسات والتي أضحت السبب الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار عن منطقة الشرق الأوسط"، محملة الحكومة الإسرائيلية عواقب استمرار "الانتهاكات المتعددة لكل وأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".

الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال، والذي يتناقض مع جميع المقاصد والقيم الإنسانية.

وكررت مصر دعوتها بضرورة تفعيل مفهوم المحاسبة، وإيجاد الآليات والسبل الملائمة لحماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده، واستعادة حقوقه المسلوبة، وبما يسهم في الحفاظ على مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ويحول دون انهياره.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، ظهر اليوم، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم تجاوزت 100 شهيد، من بينهم أكثر من 61 شهيدا في محافظة خان يونس جنوب غزة وحدها.

وأشار إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود إصابات حرجة في مختلف أنحاء القطاع.