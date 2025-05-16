الجيش الإسرائيلي يعيد تموضع قواته شمال غزة بعد تدمير مئات البنى التحتية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء قوات لواء (أورشليم 16) التابعة له نشاطها شمال قطاع غزة بعد أن قامت بتحييد "عدد كبير من المخربين وتدمير أكثر من 600 بنية تحتية"، قال إنها تابعة إلى حماس.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الخميس: "أنهت قوات فريق المعركة اللوائي التابع للواء أورشليم (16) نشاطها بعد أن خاضت معارك في منطقتي الشجاعية ودرج التفاح شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان "خلال الشهرين الماضيين، قامت القوات بتحييد عدد كبير من المخربين، وتدمير أكثر من 600 بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية".



وذكر أنه "بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مقاتلي وحدة (يهلوم)، اكتشفت قوات اللواء مئات الأمتار من المسارات التحت أرضية المهمة في المنطقة، والتي عثر بداخلها على وسائل قتالية ومعدات عسكرية".

وقد تم استبدال قوات اللواء بقوات احتياط لمواصلة النشاط في قطاع غزة، وفق البيان.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل".