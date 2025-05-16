  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول عسكري إسرائيلي: الحوثيون عدو صعب والساحة اليمنية معقدة

الجمعة 16 مايو 2025 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري إسرائيلي: الحوثيون عدو صعب والساحة اليمنية معقدة



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول كبير في قسم استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي وصفه الحوثيين بـ"العدو الصعب" وأن الساحة اليمنية "معقدة للغاية".


ووفق الصحيفة العبرية، قال المسؤول الكبير في حديثه عن الحوثيين والساحة اليمنية "هذه ليست "الساحة الخلفية" هنا في لبنان، حيث تحلق الطائرات وتتعرض للهجوم في غضون دقائق قليلة، إنها رحلة طيران لمسافة 2000 كيلومتر في عملية استخباراتية معقدة للغاية، تنطوي على الكثير من التفاصيل الفنية والقيود والعوائق".

وأضاف أن"الإيرانيين يمولون الحوثيين، والحركة لديها أسلحة إيرانية، وبعضها متطورة للغاية، وهذا يتطلب من العاملين في الاستخبارات العمل ببيئة معقدة للغاية وإنشاء معلومات استخباراتية في عمليات مختلفة قليلا عما اعتادوا عليه في الساحات الأخرى، واستخدام قدر كبير من الإبداع والابتكار والقيام بالأشياء بشكل مختلف".

ويلخص المسؤول في قسم استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي عمليات سلاح الجو ضد الحوثيين ويقول إن "الهجمات الأخيرة هزتهم وأثرت عليهم، لكنني لا أعتقد أنهم سيتوقفون".

وذكرت الصحيفة أن الحوثيين تمكنوا بداية الشهر الجاري، من إطلاق صاروخ باليستي من اليمن إلى إسرائيل لكن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي لم تتمكن من اعتراضه، وانفجر في مطار بن غوريون، وأدت الضربة إلى موجة من إلغاء الرحلات الجوية، وبعدها شنت القوات الجوية الإسرائيلية عمليتين في اليمن.

وقال المسؤول عن نتائج هذه الهجمات: "لقد ألحقنا بالحوثيين أذى كبيرا".

وأضاف أن هذه الهجمات الناجحة جاءت بعد أن عزز سلاح الجو الإسرائيلي جهوده لجمع المعلومات الاستخبارية عن الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح أن بنك الأهداف الذي تم جمعه في الماضي للهجمات في اليمن "كان أساسيا".

الأكثر قراءة اليوم

تم خداع حماس ..ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن أمريكا لا تخطط لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب غزة..

المبعوث الاميركي "ويتكوف" : الحل في غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل

هيئة البث الاسرائيلية : لا انفراجة حتى الآن بالمفاوضات والجيش يدرس تقليص توسيع العمليات بغزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الهجمات الواسعة في قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية

نعيم : نجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ومستعدون لنقل السلطة في غزة

"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

الأمم المتحدة: لن نشارك اي منظمة إنسانية مدعومة من اميركا بتوزيع المساعدات في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-16_16-20-56

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

photo_2025-05-16_16-19-29

غارات إسرائيلية على 3 موانئ يمنية

6826bf6c4c59b77bb074d3fe (1)

يديعوت: مواقف ترامب الدراماتيكية في الخليج ترعب "إسرائيل"

682674d94236044b79104495

"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

2-53-730x438

103 شهداء وإصابة أكثر من 200 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية