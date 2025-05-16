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"مايكروسوفت" ترد على اتهامات بشأن استخدام إسرائيل تقنياتها للذكاء الاصطناعي في حرب غزة

الجمعة 16 مايو 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" ترد على اتهامات بشأن استخدام إسرائيل تقنياتها للذكاء الاصطناعي في حرب غزة



وكالات/سما/

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أنها لم تجد ما يشير إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية خرقت شروط الخدمة أو خالفت مدونة السلوك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال الحرب في قطاع غزة.


جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة الخميس ردا على ما وصفته بأنها "مخاوف من موظفينا والجمهور حول تقارير إعلامية تتعلق باستخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات مايكروسوفت "أزور" والذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين أو التسبب في أضرار خلال النزاع في غزة". 


وقالت الشركة إنها قامت بإجراء مراجعة داخلية والتعاقد مع شركة خارجية للقيام بمزيد من التحقيقات للمساعدة في تقييم هذه القضايا، وأضافت أنه استنادا إلى هذه المراجعات "لم نعثر حتى الآن على أي دليل على أن تقنيات مايكروسوفت.. قد استخدمت لاستهداف أشخاص أو إلحاق ضرر بهم في النزاع بغزة". 

وأكدت "مايكروسوفت" أن علاقتها مع الدفاع الإسرائيلية هي "علاقة تجارية قياسية"، مع أنها أقرت بأنه إضافة إلى هذه العلاقة التجارية، قدمت الشركة "دعما طارئا محدودا للحكومة الإسرائيلية في الأسابيع التالية ليوم 7 أكتوبر 2023 للمساعدة في إنقاذ الرهائن"، لكن هذه المساعدة قدمت "تحت إشراف دقيق وعلى نطاق محدود حيث تمت الموافقة على بعض الطلبات ورفضت أخرى".

وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حرب إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان.

وطردت "مايكروسوفت" مهندستين لديها، هما المغربية ابتهال أبو السعد والهندية فانيال أجروال، وذلك بعد احتجاجهما خلال احتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، على تزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"مايكروسوفت."

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