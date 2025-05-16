103 شهداء وإصابة أكثر من 200 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

غزة/سما/

استشهد نحو 100 فلسطيني في مجازر مروعة استهدفت شمال غزة فجر الجمعة، وأصيب وفُقد عشرات آخرون عقب شن طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 103 مواطن وإصابة أكثر من 200 آخرين في مجازر الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 93 شهيدا وأكثر من 200 مصاب، منذ فجر الجمعة، إلى مستشفيات القطاع جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “93 شهيدا وأكثر من 200 جريح وصلوا إلى المستشفيات منذ ساعات الفجر وحتى الساعة 11:35 (ت.غ)، نتيجة مجازر واستهدافات إسرائيلية متواصلة”.

وأضافت أن “109 شهداء و216 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي”.

وتعليقا على الغارات الإسرائيلية المكثفة على كافة مناطق قطاع غزة، أفاد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل بأن “هناك 50 شهيدا تم انتشالهم جراء القصف الإسرائيلي وما يزيد على 50 آخرين تحت أنقاض المنازل، ويوجد مناطق لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليها بعد”.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 شهيدا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لفرق الإسعاف والطوارئ، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

من جهته، أوضح جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفته إسرائيل في مخيم جباليا شمالي القطاع تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دفنوا ولم يعثر لهم على معالم.

وبيّن الدفاع المدني أنه بسبب كثرة الاستهداف وانشغال الإسعافات، فإن طواقمه نقلت شهيدين بسيارة الإطفاء للمستشفى.

وحسب مصادر طبية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ منتصف الليلة 16، بينما ارتفع العدد منذ فجر الخميس إلى 143.

يأتي ذلك في إطار تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة بموجب خطة وافق عليها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري تهدف إلى “السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي” لتكثيف الضغط على حماس للقضاء عليها ودفعها للإفراج عن الرهائن.