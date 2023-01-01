الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 53,119 شهيد

غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدا، و120,214 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن من بين الحصيلة 2,985 شهيدا، و8,173 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 109 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، و216 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 93 شهيدا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.