ترامب: يجب علينا التعامل مع غزة و معالجة الحرب والكثير من الناس يجوعون

ابو ظبي/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الناس يجوعون" في غزة، مؤكدا أن الحرب ستُعالج، وذلك في تصريحات للصحافيين، اليوم الجمعة، خلال منتدى أعمال في أبوظبي.

وقال ترامب: "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا".

ولم تدخل المساعدات إلى غزة منذ الأول من مارس، حيث تدعي إسرائيل بأن المساعدات الإنسانية الكافية قد دخلت القطاع خلال وقف إطلاق نار استمر ستة أسابيع، وأن حماس كانت تسرق الكثير من تلك المساعدات.

ومع ذلك، بدأ مسؤولون في الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة بتحذير المستويات السياسية من أن القطاع على حافة المجاعة.