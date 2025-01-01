مستوطنون يحرقون مركبات ويحاولون إحراق منزل غرب سلفيت

سلفيت/ سما/

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على إشعال النيران في عدد من مركبات العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "أريئيل"، المقامة على أراضي المواطنين غرب مدينة سلفيت.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان ان مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "أريئيل"، وأضرمت النيران والتي أدت إلى إحراق 14 مركبة فلسطينينه، ما ألحق بها أضرارًا مادية جسيمة.

وفي سياق متصل، أفاد سلمان أن المستوطنين حاولوا إحراق منزل المواطن ياسر أبو زيد الواقع على اطراف بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، إلا أن يقظة الأهالي حالت دون نجاحهم، وتم إحباط المحاولة قبل اندلاع النيران، رغم الأضرار المادية التي لحقت بالمنزل.

وتشهد المنطقة تصاعدا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة بروقين مساء يوم الاربعاء الماضي.