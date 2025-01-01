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29 سيناتورا بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بالضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة فورا

الجمعة 16 مايو 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
29 سيناتورا بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بالضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة فورا



واشنطن / وكالات/

قدم السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش و28 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء حصار قطاع غزة فورا.

جاء ذلك في بيان نشره السيناتور ويلش، الليلة، لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" التي تتكشف في قطاع غزة.

وقال ويلش، في كلمة ألقاها بقاعة مجلس الشيوخ، إن "الأطفال في غزة يموتون جوعا، ولا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمدة تنتهجها حكومة" إسرائيل، حسب البيان ذاته.

ودعا مشروع القرار إدارة ترمب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها لإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وتابع ويلش: "أقدم مع زملائي قرارا يسلط الضوء على أن الأطفال بغزة يموتون جوعا، ونحن هنا نناقش براحة ما نعتبره قضايا مهمة، ويجب أن نبذل جميعا قصارى جهدنا لإنهاء الحصار والحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا".

وشدد: "لا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمدة تنتهجها حكومة إسرائيل".

وبموجب مشروع القرار، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، بما في ذلك المجاعة التي قد تودي بحياة عشرات آلاف الأطفال.

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