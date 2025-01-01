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الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بهجوم واسع على شمال القطاع وجنوبه..

الجمعة 16 مايو 2025 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بهجوم واسع على شمال القطاع وجنوبه..



غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 60 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 127 مواطنا منذ فجر الخميس.

شمال قطاع غزة

وارتقى سبعة شهداء من عائلة الأغا شرق القرارة شمال شرق خان يونس وهم: نعيم صلاح الأغا، نضال هارون الأغا وابنه محمد وابنته وأحمد بشير الأغا وعبد الله عدنان الأغا ومحمد حافظ الأغا.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف خيمة في منطقة المواصي.

وأعلنت الصحة بغزة أنه وصل إلى مشافي القطاع 82 شهيداً منهم خمسة شهداء انتشال و152 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,010 شهداء و119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (2,876 شهيداً و7,957 إصابة).

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