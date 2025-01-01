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حماس تعلن فشل مفاوضات التهدئة في الدوحة..

الخميس 15 مايو 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن فشل مفاوضات التهدئة في الدوحة..



القدس المحتلة/سما/

أعلنت حركة حماس عن فشل الجولة الجديدة من مفاوضات التهدئة التي تجري في العاصمة القطرية.

وقالت في بيان لها مساء يوم الخميس، في "إطار حرص حركة حماس على التخفيف عن شعبنا بوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، جاءت المبادرة الإيجابية بإطلاق سراح الجندي الأسير عيدان ألكسندر بين يدي زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة".

و أضافت، "نتوقّع، حسب التفاهمات التي جرت مع الطرف الأمريكي، وبعلم الوسطاء، أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، والدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم، وإجراء مفاوضات شاملة حول جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما نتطلّع إلى الوصول إليه.

وأشارت، "غير أن عدم تحقيق هذه الخطوات، وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية لشعبنا، سيلقي بظلال سلبية على أي جهود لاستكمال المفاوضات حول عملية تبادل الأسرى.

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