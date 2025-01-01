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معاريف: اسرائيل أمام 48 ساعة مصيرية وخيار توسيع العمليات العسكرية في غزة اكثر ترجيحا..

الخميس 15 مايو 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: اسرائيل أمام 48 ساعة مصيرية وخيار توسيع العمليات العسكرية في غزة اكثر ترجيحا..



القدس المحتلة/سما/

تواجه إسرائيل 48 ساعة مصيرية، أما التوصل إلى اتفاق تبادل اسرى او الذهاب الى توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، ما لم يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد زيارته للمنطقة يوما آخر أو أكثر.

واذا فشلت الجهود في إقناع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق تهدئة، فقد يحصل جيش الاحتلال على "الضوء الأخضر" من المستوى السياسي لتوسيع العملية العسكرية في غزة. وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد قد بدأ جنود الاحتياط بإتخاء مواقعها.

وللتأكيد على جدية النوايا، أصدر وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أمس تحذيراً آخر لحماس: "سنواصل التحرك بقوة حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وبحسب المعطيات تتوقع تل أبيب ان الخيار الثاني هو الأقرب للتحقيق .

وتجري في الدوحة، مفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

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