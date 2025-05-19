اعلان موعد سفر الحجاج المغادرين براً

رام الله/سما/

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الخميس، مواعيد سفر حجاج المحافظات الشمالية الذين سيغادرون براً إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح أبو الرب في بيان صحفي، أن عملية السفر ستتم على ثلاث دفعات، حيث ستكون الدفعة الأولى يوم الاثنين الموافق 19-5-2025، وتضم 840 حاجاً وحاجة من مناطق سلفيت، وبيت لحم، وجنين، وحلحول، ويطا، ودورا، والخليل، ونابلس.

وأشار إلى أن الدفعة الثانية ستنطلق يوم الخميس الموافق 22-5-2025، وتضم 1700 حاج وحاجة من مناطق الخليل، ودورا، وجنين، وطولكرم، ورام الله، ونابلس، والقدس، وقلقيلية، وأريحا، في حين تغادر الدفعة الثالثة يوم الجمعة الموافق 23-5-2025، وتضم 600 حاج وحاجة من مناطق الخليل، ورام الله، والقدس.

ودعا أبو الرب جميع الحجاج في الدفعات كافة إلى مراجعة شركة الحج والعمرة التي سجلوا لديها لمعرفة تفاصيل سفرهم الدقيقة.

وأشار أبو الرب إلى أن الحجاج سيتجمعون في مراكز محددة داخل المدن، ومن ثم يتم استقبالهم في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين في أريحا، حيث ستكون طواقم وزارة الأوقاف والجهات المختصة من المعابر والحدود هناك لتسهيل إجراءات سفرهم وفق الخطة الموضوعة.

وأكد أن الأوقاف أتمت التنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة من معابر وحدود وأجهزة أمنية لتنظيم خروج الحجاج من أريحا بكل يسر وسهولة، إضافة إلى التنسيق مع الجانب الأردني لاستقبال الحجاج في غور نمرين وتسهيل إجراءات دخولهم.

وأضاف أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج جاهزة وتم ترقيمها حسب الكشوفات، كما تم تزويد كل حاج برقم الحافلة وموعد انطلاقها والمشرف المسؤول عنها، مشيراً إلى أن طواقم الوزارة ستكون موجودة للإشراف على عملية السفر.

وذكر أبو الرب أن المرحلة الأولى من برنامج الحجاج ستكون في المدينة المنورة، حيث يمكث الحجاج فيها أربع ليال قبل التوجه إلى مكة المكرمة.

وبخصوص حجاج الدفعة الإضافية، فقد أوضح أبو الرب أنه سيتم سفرهم جواً على ثلاث دفعات في أيام 25 و26 و27-5-2025، وسيتم الإعلان عن تفاصيل سفرهم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات والتنسيق النهائي مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن توجيهات وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم تشدد على تنفيذ الخطة الموضوعة من لجنة الحج والإدارة العامة للحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والأردنية والسعودية.

وأكد أن التواصل والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية يتم بشكل مستمر، لضمان تنظيم سفر الحجاج وإقامتهم بشكل ميسر.