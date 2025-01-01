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مقتل مستوطنة وإصابتان في عملية إطلاق نار في سلفيت

الخميس 15 مايو 2025 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستوطنة وإصابتان في عملية إطلاق نار في سلفيت



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطنين آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، استهدفت سيارة إسرائيلية قرب منطقة بورقين غرب سلفيت.

وأفاد موقع "حدشوت بدون رقابة" بأنّ الإعلان عن مقتل المستوطنة جاء بعد وقت قصير من إصابتها في العملية، فيما أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط موسّعة بحثاً عن المنفّذ، في محيط مستوطنة "بروخينوفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة سلفيت، وأرسلت تعزيزات متتالية إلى محيط الهجوم، حيث قامت باقتحام قرى، وأغلقت الطرق والمداخل الرئيسية في إطار حملة الملاحقة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استدعاء قوات "كوماندوز" ومظليين للمشاركة في ملاحقة منفذ العملية.

وأشارت إذاعة "جيش" الاحتلال، إلى أن عملية سلفيت هي الرابعة من نوعها في المنطقة خلال 4 أشهر، وقد نُفذت بنمط وسلاح مشابه، إذ ينسحب المنفذ بعد التنفيذ.

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