80 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

غزة/سما/

أعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء استشهاد 80 شخصا منذ الفجر في غارات إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ الثاني من آذار/مارس.

وقال محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني “وصل عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مُنذ فجر اليوم (الأربعاء) إلى هذه اللحظة إلى 80 شهيداً بينهم 59 في شمال القطاع”.

وفي أحدث الغارات، ستشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الأمل بجباليا شمال القطاع.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد بدر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، استشهد مواطن وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال محيط مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان الجديدة شرق المدينة.

وشهدت بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفا عنيفا من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منازل المواطنين، وخيام النازحين فيها.