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إخلاء المستشفى الأوروبي بخانيونس

الأربعاء 14 مايو 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخلاء المستشفى الأوروبي بخانيونس



استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأوروبي في خان يونس، الأربعاء، بعد قصف مكثف للمنطقة الثلاثاء، بينما يزعم أنه يحاول اغتيال القائد العسكري لحماس محمد السنوار.


وقالت مصادر طبية في غزة إن المستشفى الأوروبي تم إخلاؤه من المرضى والطواقم الطبية، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه، الثلاثاء والأربعاء.

وأفادت مصادر طبية بأن أكثر من 70 مواطنا استشهدوا  في الغارات الإسرائيلية منذ ليلة الثلاثاء، معظمهم نساء وأطفال.


وكثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الأربعاء، في تصعيد كبير تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.

وذكر مسعفون أن معظم الشهداء، ومنهم نساء وأطفال، ارتقوا نتيجة سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة منازل في منطقة جباليا بشمال غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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