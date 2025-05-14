ميرتس يدعو إلى اتخاذ خطوات سريعة لتجنب “مجاعة” في غزة

برلين/سما/

دعا المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الأربعاء جميع الأطراف إلى تجنب “مجاعة” في قطاع غزة، بينما تفرض إسرائيل حظرا على وصول المساعدات إليه منذ أوائل آذار/ مارس.

وأكد المستشار الألماني وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، موضحا “نتوقع بذل جهود لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين نشهد معاناتهم، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن”.

وقال ميرتس في أول بيان حكومي يلقيه أمام البرلمان الألماني “إنه واجب إنساني على جميع الأطراف… وأؤكد على ضرورة تجنب مجاعة في المنطقة في أسرع وقت ممكن”.

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك “مفاوضات ناجحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن” الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية.

(أ ف ب)