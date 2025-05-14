نتنياهو ينهي محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويعقد اجتماعا أمنيا مغلقا

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اختتم سلسلة محادثات مطوّلة اليوم مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وسيعقد اجتماعا أمنيا مغلقا.



وفقا للمكتب فقد تم الاجتماع بين الطرفين بحضور فريق التفاوض المعني بملف الأسرى والمفقودين.

وأوضح المكتب أن نتنياهو سيترأس في تمام الساعة 16:30 اجتماعا مغلقا يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لمناقشة قضايا أمنية حساسة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي اجتماعه مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكابي في وقت سابق ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود الأخيرة لتنفيذ الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين التي قدمها ستيف ويتكوف، قبل توسع نطاق القتال في غزة، ولتحقيق هذه الغاية، وجه نتنياهو بإرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا.

وفي السياق دعا القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي الإدارة الأمريكية إلى "مواصلة جهودها لوقف الحرب الوحشية التي يقودها نتنياهو في قطاع غزة"، مؤكدا جاهزية الحركة للتفاوض.

وقالت الحركة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضلل شعبه"، وقد فشل في استعادة الأسرى من خلال الحرب، مشددا على أن عودة ألكسندر "تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل الوحيد لإعادة الأسرى ووقف الحرب".

وكانت حركة حماس قد دعت، عقب الإفراج عن ألكسندر، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب، معلنة "جهوزيتها للشروع في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق متكامل".

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية للدخول في محادثات مع "حماس"، في مسعى لإنهاء الحرب.