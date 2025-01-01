بحضور الرئيس السوري..القمة الخليجية الامريكية تبحث ملفات حساسة

الرياض / وكالات/

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، بعد أقل من يوم على إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا في القريب العاجل. وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يلتقي فيها رئيس أميركي برئيس سوري

وتشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، حدثاً تاريخياً عمره 25 عاماً. سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع.

فاجأ إعلان ترامب الليلة الماضية بشأن رفع العقوبات عن سوريا، الكثيرين، ووفقًا لتقارير في العالم العربي، فقد تم ذلك في معارضة لموقف إسرائيل.

ومن ضغط على ترامب للقيام بذلك، كما قال في خطابه، هما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان . وقال ترامب في خطابه: "أوه، ماذا سأفعل من أجل ولي العهد؟"، مما دفع بن سلمان إلى وضع يده على صدره والوقوف والتصفيق.

وتنعقد، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية - الأميركية الخامسة في الرياض، وذلك بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومشاركة الرئيس السوري احمد الشرع.

ومن المُنتظر أن تركز القمة على وضع الخطوط العريضة لأمن المنطقة واستقرارها، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

كذلك، سيبحث المشاركون الحرب الإسرائيلية على غزة وآليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أيضاً، ستتناول القمة الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، والمفاوضات النووية الجارية بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى جهود إحلال السلام الإقليمي في ضوء التغييرات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك تراجع نفوذ ما يُعرف بـ"المحور الإيراني" في عدد من دول المنطقة.

ترامب سيلتقي أيضاً بقادة وممثلين عن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وسلطنة عُمان، في يوم دبلوماسي حافل، يأتي بعد يوم من توقيع صفقات تجارية بمليارات الدولارات بين الرياض وواشنطن في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأسلحة، والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن السعودية تعتزم شراء أسلحة أميركية بقيمة تقترب من 142 مليار دولار، في صفقة وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وذكرت التقارير أن إسرائيل عارضت رفع العقوبات عن سوريا. وبحسب صحيفة "العربي الجديد" القطرية، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ترامب إبقاء العقوبات على سوريا كما هي، والامتناع عن دعمها أو استقرارها، خوفاً من تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولكن يبدو أن الرئيس لم يمتثل للطلب ــ بل أعلن أن وزير خارجيته ماركو روبيو سوف يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسد الشيباني الأسبوع المقبل.