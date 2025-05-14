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هل اغتال الاحتلال محمد السنوار في خانيونس؟

الأربعاء 14 مايو 2025 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل اغتال الاحتلال محمد السنوار في خانيونس؟



القدس المحتلة / سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن وجود حالة من عدم التفاؤل بنجاح جيش الاحتلال في اغتيال محمد السنوار قائد كتائب القسام في غزة.

وقال عاموس هرئيل المحلل العسكري في صحيفة هآرتس: "واجهت المؤسسة الأمنية صعوبة في القول الليلة الماضية ما إذا كانت محاولة اغتيال محمد السنوار، الرجل الذي يوصف بأنه الشخصية الأرفع في الجناح العسكري لحركة حماس، قد انتهت بنجاح". بحسب قولها.

وأضاف المحلل: "قبل سبعة أشهر، قُتل يحيى، الشقيق الأكبر لعائلة السنوار، في اشتباك عشوائي مع قوات الجيش الإسرائيلي في رفح. هذه المرة، جرت محاولة مخططة ومدروسة نسبيا لإيذاء الأخ الأصغر، الذي دخل إلى حد كبير في مكان الأخ الميت". وفق قوله.

واستدرك قائلاً: "لكن لأن العملية تمت الموافقة عليها وإطلاقها بسرعة كبيرة واعتمدت على معلومات استخباراتية جزئية، فلا يوجد حتى الآن يقين (أو تفاؤل غير عادي) في إسرائيل بشأن نتائج محاولة الاغتيال". على حد تعبيره.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 14-5-2025، أن جيش الاحتلال استخدم قوة نارية كبيرة في قصفه للمشفى الأوروبي في خانيونس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: 40 قنبلة خارقة للتحصينات استخدمت أمس في قصف خانيونس". على حد قولها.

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