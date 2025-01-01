الرئاسة ترحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا من الرياض

رام الله / سما/

رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من العاصمة السعودية، الرياض، رفع العقوبات عن سوريا الشقيقة.

وأعربت الرئاسة، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، واستعادتها لدورها الطليعي في المنطقة.

وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين وشعبها، بقيادة الرئيس محمود عباس، للأشقاء في سوريا، متمنية لها المزيد من التقدم والازدهار.

وأشادت الرئاسة بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ممثلة بولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع العقوبات عن سوريا.

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