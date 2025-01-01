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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن

الأربعاء 14 مايو 2025 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن



القدس المحتلة / سما/

 أصدر المتحدث باسم جيش لاحتلال تحذيرا بإخلاء الموانئ الثلاثة في اليمن.

وجاء في التحذير :"تحذير مهم ومتكرر لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي " وهي

ميناء رأس عيسى

ميناء الحديدة

ميناء الصليف

وجاء التحذير الإسرائيلي تمهيدا لقصفها. واضاف جيش الاحتلال " نظرًا لقيام النظام الحوثي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة اخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر."

واطلقت المقاومة اليمنية صباح اليوم صاروخا بالستيا باتجاه تل أبيب وهي المرة الثالثة التي يتم استهداف دولة الاحتلال.

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