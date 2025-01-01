سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، قصف مستوطنات غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية

وقالت لقوة الصاروخية في سرايا القدس في بيان: "قصفنا أسدود وعسقلان وسديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني."

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مستوطنات محاذية لقطاع غزة عقب إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.



وذكرت القناة 12 العبرية، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ على الأقل من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة وعسقلان.

وسمعت أصوات انفجارات في مستوطنة سديروت لاحقا لإطلاق الرشقة الصاروخية.

فيما ذكرت تقارير أخرى أنه بالتزامن مع صافرات الإنذار في جنوب فلسطين المحتلة، فإنه تم رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن.

ومساء اليوم الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في فلسطين المحتلة، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية وتواجده بالسعودية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن حيث حاولت الدفاعات الجوية التصدي له. وفي تقرير أولي.

وأظهرت لقطات متداولة هلع المستوطنين في مطار بن غوريون وأماكن أخرى أثناء إطلاق الإنذار بسبب الصاروخ اليمني.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، وقد حققَ الصاروخ هدفهُ بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَ في هروبِ ملايينِ الصهاينةِ المحتلينِ إلى الملاجئِ وتوقفِ حركةِ المطارِ لقرابةِ الساعة".

وتأتي هذه العمليةُ تأكيداً على استمرارِ حظرِ الملاحةِ في مطار اللد، وقالت: على بقيةِ الشركاتِ التي لم تعلنْ وقفَ رحلاتِها أن تحذوَ حذوَ الشركاتِ التي سبقَ وأنْ أعلنتْ وقفَ رحلاتِها إلى مطاراتِ فلسطينَ المحتلة.

وأكدت أن "شعب اليمن العظيم لن يتخلى عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للإبادةِ، وعلى كلِّ أحرارِ الأمةِ القيامُ بواجباتِهمُ الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها الإسناديةَ وكذلك حظرُ الملاحةِ الجويةِ على مطارِ اللُّدِّ وحظرُ الملاحةِ البحريةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ستتوقفُ فورَ وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.