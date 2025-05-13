نتنياهو يشدد على معارضة إسرائيل بيع طائرات "إف-35" لتركيا

القدس المحتلة/سما/

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأسبوع الحالي، إلى تخوف إسرائيل من بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، وقال إن "إسرائيل تعارض بشدة خطوة أميركية كهذه، إذا حصلت".

وتعتبر إسرائيل أن بيع الطائرة الأميركية المقاتلة المتطورة لتركيا، التي تصفها بأنها "الخصم الإستراتيجي"، سيمس بالتفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنه قد يزور تركيا، يوم الخميس، وفي إطار جولته الحالية في الشرق الأوسط، التي تبدأ اليوم، في موازاة اللقاء الروسي – الأوكراني.

ويسود قلق في إسرائيل مما تصفه بـ"التقارب" بين ترامب والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خاصة بعد أن ذكر ترامب أنه قد يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، كبادرة نية حسنة تجاه إردوغان، الذي وصفه ترامب بـ"صديقي" وقال إنه "أحبه".



ويأتي ذلك في ظل تقارير إسرائيلية وأميركية تحدثت، في الأيام الأخيرة، عن توتر في العلاقات بين ترامب ونتنياهو وعدم ثقة بينهما، بعدما أعلن ترامب، الشهر الماضي، عن مفاوضات نووية مباشرة مع إيران، ووقف إطلاق نار مع الحوثيين، ولا يشمل إسرائيل، وبعد مفاوضات مباشرة مع حماس، أسفرت عن إفراج الأخيرة، أمس، عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية.

وتتخوف إسرائيل خصوصا من احتمال صدام عسكري جوي بينها وبين تركيا، في حال كان بحوزة تركيا طائرات "إف-35"، الموجودة حالية لدى سلاح الجو الإسرائيلي.