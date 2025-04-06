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قيادي في "حماس" يدعو واشنطن لمواصلة جهود وقف الحرب ويؤكد جاهزية الحركة للتفاوض

الثلاثاء 13 مايو 2025 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في "حماس" يدعو واشنطن لمواصلة جهود وقف الحرب ويؤكد جاهزية الحركة للتفاوض



غزة/سما/

دعا القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي الإدارة الأمريكية إلى "مواصلة جهودها لوقف الحرب الوحشية التي يقودها نتنياهو في قطاع غزة"، مؤكدا جاهزية الحركة للتفاوض.

 

وأكد مرداوي في بيان صحفي، جاهزية الحركة للدخول في مفاوضات تفضي إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى الشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وشدد على أن عودة الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر جاءت ثمرة للاتصالات الجادة مع الإدارة الأميركية وجهود الوسطاء، وليست نتيجة لما وصفه بـ"العدوان الصهيوني أو وهم الضغط العسكري".

وقالت الحركة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضلل شعبه"، وقد فشل في استعادة الأسرى من خلال الحرب، مشددا على أن عودة ألكسندر "تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل الوحيد لإعادة الأسرى ووقف الحرب".

وكانت حركة حماس قد دعت، عقب الإفراج عن ألكسندر، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب، معلنة "جهوزيتها للشروع في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق متكامل".

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية للدخول في محادثات مع "حماس"، في مسعى لإنهاء الحرب.

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