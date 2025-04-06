بعد لقائهما عائلات الأسرى.. مبعوثا ترامب إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات

القدس المحتلة/سما/

غادر مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وآدم بولر "إسرائيل" إلى الدوحة بعد لقائهما عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لمدة ساعتين.



وتحدث ويتكوف وبولر مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لمدة ساعتين، وقالت عائلات الأسرى: "قال ويتكوف إنه لم يكن ليسافر إلى الدوحة لو لم تكن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق".

وقال مبعوثا الرئيس الأمريكي لعائلات الأسرى اليوم إنهم سيغادرون إلى الدوحة للانضمام إلى المفاوضات مع حركة "حماس".

وأوضح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للعائلات: "جميعنا يريد رؤية حل دبلوماسي والحقيقة هي أن كل المختطفين المفرج عنهم أعيدوا في إطار هذا الحل".

وأضاف للعائلات أن "المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح عيدان ألكسندر استمرت تسعة أسابيع"، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه "قد يفتح الباب أمام المزيد من التقدم".

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، آدم بولر من ساحة الأسرى في تل أبيب اليوم الثلاثاء: إن هناك فرصة حقيقية لصفقة كبيرة".

في حين قال والد أحد المختطفين، بعد الاجتماع إن ويتكوف وعد الأسر بأنه لن يترك القضية "حتى آخر شخص مختطف" مضيفا أن "موقف ويتكوف تجاه العائلات يختلف كثيرا عما نحصل عليه من الحكومة هنا في إسرائيل، وهذا أمر مؤسف".

من جهتها أفادت القناة "12" العبرية بأن مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وآدم بولر، سيتوجهان إلى الدوحة الليلة أو صباح الغد، للمشاركة في محادثات صفقة الأسرى.