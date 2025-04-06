شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس

غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المستشفى الأوروبي ومحيطه في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال شنت غارات كثيفة على محيط مستشفى الأوروبي، ومدخل قسم الطوارئ في المستشفى وساحة قسم الصيانة والانثروبيولجي، وقرب مركز إيواء إحسان الأغا ومراكز إيواء جنين، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين جرى انتشال ستة منهم، وإصابة وفقدان آخرين، إضافة لإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمستشفى.

وأعلن مجمع ناصر الطبي حالة الطوارئ القصوى في أقسام الاستقبال والطوارئ، بعد الإبلاغ بعدم قدرة المستشفى الأوروبي على التعامل مع المصابين والحالات المرضية نتيجة القصف.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,908 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,721 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.