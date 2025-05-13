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نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرهينة المفرج عنه عيدان ألكسندر

الثلاثاء 13 مايو 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرهينة المفرج عنه عيدان ألكسندر



القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي أفرجت عنه "حماس" أمس الاثنين.


وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه وفق تقارير إعلامية عبرية، سيزور المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف حاليا الرهينة مزدوج الجنسية في المستشفى ولكن لم يصدر تأكيد فوري من مسؤولين أمريكيين.

وأطلق سراح عيدان ألكسندر أمس الاثنين من أسر "حماس" بعد مفاوضات ثنائية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراحه، وهو الآن يرقد في مستشفى بتل أبيب.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة العبرية عن بيان لعائلة الرهينة المفرج عنه أنه لن يسافر إلى قطر وأن العائلة ستبقى على اتصال مستمر بإدارة الرئيس الأمريكي، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بسفر ألكسندر إلى قطر ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لها.

وقالت الصحيفة إن منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين أكد أن الرهينة المفرج عنه حديثا عيدان ألكسندر، لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطر.

ووفقا لأخبار القناة "12" العبرية، من المتوقع أن يقضي ألكسندر أربعة أيام على الأقل في المستشفى، وسيكون ترامب قد غادر المنطقة بحلول ذلك الوقت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل اليوم الثلاثاء إلى السعودية في زيارة تستمر يومين قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات العربية المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

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