الخارجية الأمريكية: "تنسيق مع السعودية بشأن إنهاء الحرب في غزة

واشنطن / وكالات /

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل زيارته للشرق الأوسط. وكانت طائرة ترامب ترافقها ثلاث طائرات سعودية من طراز إف-15.

ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال ترامب لقاء وعشاء مع رئيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمشاركة في منتدى استثماري مشترك للبلدين.

غدا يصل ترامب إلى قطر، ويوم الخميس يصل إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتختتم زيارته الجمعة، ومن المتوقع، بحسب كافة التقارير، أن يعود إلى واشنطن دون المرور بإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية لقناة الشرق السعودية: "نحن ننسق مع الرياض بشأن قضية إنهاء الحرب في غزة ونركز على المفاوضات مع إيران لمنع الأسلحة النووية".

وأضافت وزارة الخارجية أن "زيارة ترامب للسعودية زيارة تاريخية على كافة الأصعدة". العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية. لقد وسّعنا تعاوننا مع المملكة العربية السعودية في مجالات التكنولوجيا والفضاء. ستوقع واشنطن والرياض اتفاقيات مهمة خلال زيارة ترامب. المملكة العربية السعودية شريك أساسي لأمن واستقرار المنطقة. نركز على المفاوضات مع إيران لمنع امتلاك الأسلحة النووية.

وأكد رئيس الولايات المتحدة أيضا التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية ستتلقى طائرة بوينغ 747، وهي طائرة جامبو فاخرة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، كهدية من السعوديين.