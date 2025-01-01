ويتكوف : فرص إطلاق سراح جميع الاسرى بغزة أفضل من ذي قبل

القدس المحتلة/سما/

بعد زيارته للجندي الذي أفرجت عنه حركة حماس امي عيدن ألكسندر، أوضح ستيف ويتكوف مؤخرًا أنهم يعملون حاليًا على إطلاق سراح جميع الاسرى الاسرائيليين الذين ما زالوا في الأسر.

وبالإضافة إلى ذلك، اعلن آدم بويلر، المبعوث الخاص لترامب ان "هناك فرصة أفضل الآن من الماضي لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة".

يذكر أنه تم الإعلان أمس عن أن وفدا إسرائيليا من المتوقع أن يغادر اليوم إلى الدوحة لمواصلة المحادثات. وأصدر رئيس الوزراء الليلة الماضية بيانا مسجلا وأوضح أن الرئيس ترامب أبلغه أنه ملتزم بتحقيق كل أهداف الحرب والإفراج عن الرهائن والانتصار على حماس.