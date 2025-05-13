المجلس الوطني: اغتيال الصحفي حسن اصليح جريمة حرب مركبة

رام الله/سما/

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس واستشهاد عدد من المرضى والمدنيين، من بينهم الصحفي حسن اصليح الذي كان يتلقى العلاج من إصابة سابقة، يُعد جريمة حرب مركبة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المرافق الطبية والمدنيين.

وأكد المجلس الوطني في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكابها لجرائم إبادة جماعية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال التسبب المتعمد في الموت عبر سياسة التجويع والحرمان من الرعاية الصحية والماء والدواء، وسائر المقومات الأساسية للحياة، وهي أفعال تندرج بوضوح ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما شدد على أن استهداف الصحفيين، واستشهاد أكثر من 213 صحفيا يؤكد العقلية الإجرامية التي تدير هذه الحرب.