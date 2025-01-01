مركز الاتصال الحكومي" يستعرض أهم ما حققته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي خلال عام من تولي الحكومة

رام الله/سما/

أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يُلخص أهم ما حققته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي خلال الفترة من نيسان 2024 حتى نيسان 2025، في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

ويبرز التقرير دور الوزارة في مجالات الإغاثة والتحول الرقمي والإصلاحات الحكومية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، في إطار رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد رقمي حديث يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم صمود المواطنين.

دعم قطاع الاتصالات في غزة وجهود إعادة الإعمار

في استجابة مباشرة للعدوان على قطاع غزة، كان لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي دورا مهما على الساحة الدولية من خلال اعتماد قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات لإنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار البنية التحتية للاتصالات في القطاع. كما أطلقت الوزارة نظام Telecom Dashboard الذي يتيح توثيق الأبراج وشبكات الاتصالات، مما يسهل تحديد أولويات الإصلاح وإعادة البناء في المناطق المتضررة.

إصلاحات مالية ورقمنة الخدمات: نحو حكومة أكثر كفاءة وشفافية

وأوضح تقرير مركز الاتصال الحكومي، اعتمادا على بيانات وزارة الاتصالات، أنه ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الإداري والمالي، وسّعت الوزارة منصة "حكومتي" بإضافة 66 خدمة إلكترونية جديدة، ليصل إجمالي الخدمات الرقمية إلى 97 خدمة. هذه الخطوة ساهمت في تقليل البيروقراطية وتعزيز سهولة وصول المواطنين للخدمات العامة.

كما أن الوزارة استطاعت خفض تكاليف الإنترنت الحكومي وتوفير ما يقارب 40,000 دولار شهريا، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم نظم الدفع الرقمية والحد من استخدام النقد في المعاملات الحكومية.

تحسين جودة الخدمات الحكومية والصحية

شهد العام الماضي تطورات لافتة في الخدمات الإلكترونية، من بينها إطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية عبر الحسابات البنكية، ما يُمكّن المواطنين من إثبات هويتهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

كما توسعت بنية ناقل البيانات الحكومي لتشمل 47 مؤسسة إضافية، ما عزز من تكامل الأنظمة وسرّع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

أما في المجال الصحي، فقد تم نقل أنظمة وزارة الصحة إلى مركز بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي(MTDE Data Center)، بما يشمل:

• نظام التأمين الصحي.

• نظام التحويلات الطبية.

• نظام أرشفة الصور الطبية.

• نظام ابن سينا (HIS) لتوحيد بيانات المرافق الصحية وتحسين إدارتها.

تعزيز البنية التحتية والابتكار

دعماً للتحول الرقمي، أطلقت الوزارة الترميز البريدي الفلسطيني على خرائط Google، مضيفة 600 رمز بريدي جديد لتسهيل الوصول إلى العناوين والخدمات اللوجستية في مختلف المدن والمناطق.

وفي خطوة لدعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وقعت الوزارة اتفاقيات مع عدد من الجامعات، وأطلقت مختبر التكنولوجيا الحكومية (Gov Tech Lab)، الذي يهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي.