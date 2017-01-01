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ترامب يصل السعودية ..

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصل السعودية ..



الرياض / وكالات /

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويفصل الرئيس ترامب منذ وقت طويل الزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض نظراً إلى تأثيرها في القضايا العالمية، الزيارة تاريخية إذ أختار الرئيس ترامب الرياض مرتين في المرة الأولى في عام 2017 وفي الوقت الراهن أيضاً عاد مجدداً، مشيرة إلى أن القبلة الاقتصادية الأولى لأميركا تتجسد في السعودية. 

وزار عدد من الرؤساء الأميركيين السعودية على مدار العقود الماضية، في محطات تاريخية تعكس قوة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بجانب دور السعودية الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار، إذ بدأت الزيارات عام 1974 بزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون، فيما توالت زيارات عدد من الرؤساء السابقين مثل جيمي كارتر، وجورج بوش الأب والابن كذلك، وبيل كلينتون، وصولاً إلى باراك أوباما وجو بايدن، وفي خطوة تؤكد استمرار هذه الشراكة، يعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية بعد 8 سنوات من زيارته الأولى.

 

إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية لن تغفل دور الرياض في إطار استضافة المفاواضت المتعلقة بالحرب في أوكرانيا ودورها في تهدئة التوترات في السودان واليمن، وكشف في الوقت ذاته المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ، إن بلاده تثمن مبادرات السعودية في مجال دعم الحلول السياسية للنزاعات وجهودها المستمرة في تأمين أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في استقرار المنطقة عبر أدوات دبلوماسية، إقليمية، وعالمية.

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