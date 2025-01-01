الولايات المتحدة: الإفراج الوشيك عن المحتجز الأمريكي لدى حماس "خطوة إيجابية"

واشنطن/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن المبعوث الأمريكي الخاص آدم بويلر أكد أن إعلان حركة "حماس" الإفراج عن المحتجز الأمريكي عيدان ألكسندر كان "خطوة إيجابية".



ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه في ظل إطلاق "حماس" سراح ألكسندر، يصل المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدا.

ويشار إلى أن حركة "حماس" أعلنت الأحد، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية في إطار جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت استعدادها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر ضمن خطوات تهدف إلى التهدئة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.