إعلام عبري: "إسرائيل" ستسمح بإدخال المساعدات إلى غزة بعد الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأنه مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ستفتح إسرائيل الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن عيدان ألكسندر سيتم الإفراج عنه من أسر "حماس" يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت حركة "حماس" أنه سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية "ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة".

وأكدت الحركة "استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.