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مكتب نتنياهو: المفاوضات مع حماس ستجري تحت النار

الإثنين 12 مايو 2025 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: المفاوضات مع حماس ستجري تحت النار



القدس المحتلة/سما/

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن المفاوضات مع حماس ستجري تحت النار.



وأضاف: "أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وفقا لخطة ويتكوف الأصلية التي قبلتها إسرائيل بالفعل".

وتابع: "تستعد إسرائيل لاحتمالية تنفيذ هذه الخطوة".

وأشار البيان إلى أنه "وفقا للسياسة الإسرائيلية، ستجري المفاوضات تحت نيران العدو، مع الالتزام بتحقيق جميع أهداف الحرب".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت أنه سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

هذا ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يجري محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر وحماس، تتناول صفقة محتملة لتبادل الأسرى ولـ"سلام أوسع نطاقا".

وفي المقابل، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد مصير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بالتزامن مع زيارة الرئيس ترامب للمنطقة، مضيفة: "إذا تغير موقف حماس خلال الزيارة أو مباشرة بعدها، فقد نشهد انفراجة".

في حين لوّحت إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة في حال غادر ترامب المنطقة دون تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، بهدف تكثيف الضغط على حماس وفرض شروط ميدانية جديدة.

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