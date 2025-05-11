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قناة أمريكية: خلافات ترامب ونتنياهو تطفو على السطح بسبب غزة وإيران

الأحد 11 مايو 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة أمريكية: خلافات ترامب ونتنياهو تطفو على السطح بسبب غزة وإيران



واشنطن/سما/

ذكرت قناة NBC أن الخلافات حول قضايا إيران وقطاع غزة تؤثر سلبا على العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.


ونقلت القناة الأمريكية ذلك عن مصادر مطلعة، وكتبت في تقرير على موقعها الإلكتروني: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان يتشارك هو ونتنياهو وجهات نظر متقاربة بشأن حل أبرز القضايا الخلافية في علاقتهما، وهي حرب غزة والعدوان الإيراني".


وأضافت: "لكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة بسبب تزايد الخلافات بينهما حول الاستراتيجية المتبعة لمواجهة هذه التحديات."

وتشير القناة إلى أن نتنياهو استاء مرتين خلال الأسبوع الماضي من تصريحات ترامب العلنية، خاصة عندما ذكر الأخير أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطار الصفقة النووية الجديدة التي يجري التفاوض عليها حاليا.

ويُعتبر نهج ترامب تجاه إيران أكبر عقبة أمام نتنياهو، الذي صرَّح بشكل خاص بأنه يعتبر مفاوضات ترامب مع إيران مضيعة للوقت.

من جهته، استاء ترامب من قرار نتنياهو شن هجوم عسكري جديد على غزة، والذي رأى الرئيس الأمريكي أنه يتعارض مع خططه لإعادة إعمار المنطقة.

وفي سياق متصل، بدأت يوم الأحد في مسقط، بوساطة عُمانية، الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

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