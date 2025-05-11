  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجوع يفتك بسكان قطاع غزة

الأحد 11 مايو 2025 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجوع يفتك بسكان قطاع غزة



غزة/سما/

أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال متوقفة منذ أكثر من شهرين، وأن إسرائيل لم تسمح بإدخال المعونات رغم توافر إمدادات برنامج الأغذية العالمي على الحدود.


وشدد الأمم المتحدة في بيانها على أن منع المساعدات من قبل إسرائيل يأتي في وقت يعجز فيه السكان عن تحمل كلفة الغذاء نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

من جانبه حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة ما وصفه بـ"الموت الصامت" الذي يهدد حياة كبار السن والأطفال في قطاع غزة، نتيجة الظروف المعيشية القاتلة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها سياسة التجويع المتعمد وحرمان السكان من الرعاية الصحية في سياق حملة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن الحصار المشدد المفروض على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة طويلة الأمد، تمس بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة، في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى لتدمير مقومات الحياة ومنع أي بدائل للبقاء.

ووثق المرصد وفاة 14 مسنا فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي فقط، جراء مضاعفات الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تفاقمت بشكل حاد منذ الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع منذ مارس الماضي.

ودعا المرصد جميع دول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير فعلية لحماية المدنيين، لا سيما من كبار السن والأطفال.

وشدد المرصد على أن رفع الحصار هو السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ويُبقي أكثر من مليوني إنسان في غزة رهائن للجوع والمرض والعطش.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب لنتنياهو : لا مكان لك اليوم في خطتي للشرق الأوسط

"القسام" تنشر رسالة لأسير إسرائيلي.. إشارة لعدد الأحياء (فيديو)

معاريف: “شاحب الوجه معزول إقليمياً.. هل تنفجر “قنبلة الاحتياط” في وجه نتنياهو؟

مصادر مطلعة : ترمب يلتقي بن سلمان وعباس وعون والشرع في قمة الرياض

الآلاف يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب: إسرائيل تقف أمام "خسارة القرن".

لوفيغارو: "في السعودية.. لم تعد مسألة التطبيع مع إسرائيل تلقى رواجا"

بوريل: "إسرائيل" ترتكب إبادة في غزة ونصف القنابل عليها مصدرها أوروبا

الأخبار الرئيسية

6820a7f04c59b77c633a7de2

قناة أمريكية: خلافات ترامب ونتنياهو تطفو على السطح بسبب غزة وإيران

20250403125459afpp-afp_38yn6zp.h-730x438

لوبي داعم لـ"إسرائيل" في بريطانيا: حصار غزة يسهم في محاربة السمنة

photo_2025-05-11_15-15-29

إعلانها مُرجَّح خلال 48 ساعة.. مصادر: تفاؤل في أوساط «حماس» بالتوصل لهدنة في غزة

681f7a414c59b7524e35c0d5

جندي إسرائيلي يعاني من "صدمة غزة" يطلق النار على جاره ويتبول على فراشه أثناء النوم

681fce9f4236040a3f21f88d

قناة عبرية: يومان حاسمان في مفاوضات صفقة الأسرى تزامنا مع زيارة ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية