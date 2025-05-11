الجوع يفتك بسكان قطاع غزة

غزة/سما/

أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال متوقفة منذ أكثر من شهرين، وأن إسرائيل لم تسمح بإدخال المعونات رغم توافر إمدادات برنامج الأغذية العالمي على الحدود.



وشدد الأمم المتحدة في بيانها على أن منع المساعدات من قبل إسرائيل يأتي في وقت يعجز فيه السكان عن تحمل كلفة الغذاء نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

من جانبه حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة ما وصفه بـ"الموت الصامت" الذي يهدد حياة كبار السن والأطفال في قطاع غزة، نتيجة الظروف المعيشية القاتلة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها سياسة التجويع المتعمد وحرمان السكان من الرعاية الصحية في سياق حملة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن الحصار المشدد المفروض على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة طويلة الأمد، تمس بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة، في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى لتدمير مقومات الحياة ومنع أي بدائل للبقاء.

ووثق المرصد وفاة 14 مسنا فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي فقط، جراء مضاعفات الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تفاقمت بشكل حاد منذ الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع منذ مارس الماضي.

ودعا المرصد جميع دول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير فعلية لحماية المدنيين، لا سيما من كبار السن والأطفال.

وشدد المرصد على أن رفع الحصار هو السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ويُبقي أكثر من مليوني إنسان في غزة رهائن للجوع والمرض والعطش.