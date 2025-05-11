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"وول ستريت جورنال": ترامب يعترف بأن حل النزاعين في أوكرانيا وغزة أصعب مما كان يعتقد

الأحد 11 مايو 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": ترامب يعترف بأن حل النزاعين في أوكرانيا وغزة أصعب مما كان يعتقد



واشنطن/سما/

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأن الوعود التي أطلقها بشأن التسوية السريعة للنزاعين في أوكرانيا وقطاع غزة كانت أكثر تعقيدا مما كان يتوقع.


وجاء في منشور الصحيفة: "ترامب أخبر المانحين في الحزب الجمهوري أن تسوية النزاعين في أوكرانيا وغزة كانت أصعب مما كان يتصور".


وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب أشار إلى أن جهود الولايات المتحدة لحل الأزمة في أوكرانيا أصبحت مصدر خيبة أمل متزايدة تحرمه النوم ليلا"، معتبرا بحسب تعبيره أن "المفاوضات مع الجانب الروسي صعبة للغاية".

أما عن الوضع في قطاع غزة، فقالت الصحيفة إن ترامب أكد للمانحين أنه "أكثر تعقيدا لأن القتال هناك مستمر منذ ألف عام".

يشار إلى أن ترامب صرح مرارا قبل توليه الرئاسة للفترة الثانية بأنه سيحقق السلام في الشرق الأوسط، مذكرا بنجاحه في التوسط في اتفاقات أبراهام. كما قال إن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكذلك الهجوم الإسرائيلي المضاد، لم يكن ليحدث أبدا لو كان رئيسا في تلك الفترة.

كما صرح مرارا خلال حملته الانتخابية، بأنه ينوي حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، وأنه قادر على القيام بذلك حتى قبل تنصيبه رئيسا.

ولاحقا وصف الرئيس الأمريكي تصريحاته حول حل الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها كانت ساخرة إلى حد ما.

جدير بالذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد أعرب مرات كثيرة عن دعمه لتسوية الصراع الأوكراني، ولكن فقط على أن تؤخذ في الاعتبار مصالح روسيا وأن يتم القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، مشددا على أن هذا فقط سيؤدي إلى سلام طويل الأمد، وهو ما يهم موسكو.

وخلال عيد الفصح أعلن بوتين عن وقف لإطلاق النار، كان ساريا من 19 أبريل حتى 21 منه. ومع ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تسجيل 4900 انتهاك خلال هذه الفترة. واستمرت القوات المسلحة الأوكرانية في قصف المواقع الروسية باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى استهداف الأهداف المدنية في المناطق الحدودية مثل بيلغورود  وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم الروسية.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أوكرانيا أظهرت عدم قدرتها على وقف إطلاق النار حتى لمدة 30 ساعة.

وبعد ذلك أعلن الرئيس بوتين وقف إطلاق نار آخر في أيام الذكرى الثمانين للانتصار على النازية الهتلرية، من 7 إلى 11 مايو. وأفاد الكرملين بأن جميع الأعمال القتالية ستتوقف خلال هذه الفترة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أن القوات المسلحة الروسية تواصل الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى أن القوات الروسية تستجيب بتناسب على انتهاك الهدنة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 9318 مرة.

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