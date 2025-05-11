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الجيش الإسرائيلي يسحب لواء المظليين من الجبهة الشمالية مع سوريا لتوسيع الحرب في غزة

الأحد 11 مايو 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يسحب لواء المظليين من الجبهة الشمالية مع سوريا لتوسيع الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سحب قوات لواء المظليين من الجبهة الشمالية على الحدود مع سوريا استعدادا للمشاركة في توسيع الحرب البرية داخل قطاع غزة.


وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد خمسة أشهر من النشاطات العملياتية في منطقة هضبة الجولان وداخل الأراضي السورية، أنهى مقاتلو لواء المظليين مهمتهم في الجبهة الشمالية ويستعدون لمهام إضافية في قطاع غزة ضمن توسيع المناورة".


وأضاف: "حالياً، تستعد القوات ضمن الفرقة 98 لمهام إضافية في قطاع غزة، في إطار الجهد لتوسيع القتال في القطاع".


وذكّر البيان الإسرائيلي أيضا بأنه في إطار النشاط العسكري، نفذت قوات لواء المظليين، بقيادة الطواقم القتالية في الفرقة 210، عشرات المداهمات على مواقع سورية، صودرت خلالها مئات الوسائل القتالية وتم تدميرها.

وأوضح أنه ستحل مكان لواء المظليين، خلال الأيام القادمة، قوات احتياط لتواصل العمل في الساحة السورية.

واختتم بيان الجيش الإسرائيلي: "جيش الدفاع سيواصل العمل في جميع الجبهات من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل".

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