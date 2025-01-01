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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يُدمر سوى ربع أنفاق غزة ..

الأحد 11 مايو 2025 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يُدمر سوى ربع أنفاق غزة ..



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي لم يدمر سوى ربع أنفاق “حماس” منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، وأشارت إلى “القلق” من مواصلة الحركة إعادة بنائها.
ونقلت الهيئة عن عسكريين إسرائيليين (لم تسمّهم) قولهم إنهم “قلقون بشأن إعادة بناء الأنفاق في غزة وتوسيع أخرى قائمة”، على حد ادعائهم.
وأضافت هيئة البث: “تواصل حركة حماس بناء أنفاق جديدة، وتوسيع الأنفاق القائمة”.
وأشارت إلى لقاء جمع رئيس الأركان إيال زامير، الجمعة، مع الأسرى المطلق سراحهم ليري إلباغ، ورومي غونين، وعومر شيم طوف، وساشا تروبانوف.

وأبلغ الأربعة رئيس الأركان بأنهم كانوا يسمعون الجنود الإسرائيليين يتحدثون العبرية فوق رؤوسهم عندما كانت قوات الجيش تعمل بالقرب من الأنفاق.
وقالوا: “سمعنا انفجارات، وجنازير الدبابات الإسرائيلية، وسمعنا اتصالات الجنود باللغة العبرية عندما كنا تحت الأرض”.
وبحسب الهيئة “نجح الجيش الإسرائيلي حتى الآن في تدمير ربع أنفاق حماس فقط في قطاع غزة”.

وتابعت: “أعرب مسؤولون عسكريون عن قلقهم إزاء ظاهرة إعادة تأهيل وبناء الأنفاق”.
وتحدث المسؤولين عن خروج مقاتلي حماس من الأنفاق بغزة، و”زراعتهم للمتفجرات، وإطلاقهم الصواريخ المضادة للدروع على القوات الإسرائيلية” قبل أن يعودوا إلى الأنفاق، حسب الهيئة ذاتها.

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