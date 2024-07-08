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"اليونيسيف": الخطط الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة ستفاقم معاناة الأطفال

السبت 10 مايو 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسيف": الخطط الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة ستفاقم معاناة الأطفال



غزة/سما/

- انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، خططا جديدة تطرحها إسرائيل والولايات المتحدة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وقالت إنها ستفاقم معاناة الأطفال والأسر.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم "اليونيسف" في تصريح، اليوم السبت، يبدو أن مشروع الخطة التي قدمتها إسرائيل لمجتمع الإغاثة من شأنه أن يفاقم المعاناة المتواصلة للأطفال والأسر في قطاع غزة".

وأضاف إلدر أن حديثه ينطبق أيضا على المؤسسة الجديدة التي يعتقد أنها جزء من نفس الخطة الموسعة.

وترفض منظمات الإغاثة بالفعل أي خطط من شأنها أن تمنح القوة المحتلة إسرائيل دورا في توزيع المساعدات في غزة.

وقال إلدر: إن استخدام المساعدات الإنسانية كطعم لإجبار الناس على النزوح، خاصة من الشمال إلى الجنوب، سيتركهم أمام اختيار مستحيل: اختيار بين النزوح والموت”.

وتابع: هناك بديل بسيط وهو رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح.

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