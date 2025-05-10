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الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى السرايا الميداني يقدّم خدماته على مدار الساعة رغم الأوضاع الصعبة

السبت 10 مايو 2025 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى السرايا الميداني يقدّم خدماته على مدار الساعة رغم الأوضاع الصعبة



غزة/سما/

 يواصل مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم خدماته الطبية المجانية على مدار الساعة، على قدم وساق، رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعصف بقطاع غزة.

ويقدّم المستشفى خدمات طبية متكاملة تشمل: قسم الاستقبال والطوارئ، غرف العمليات، العناية المركزة، أقسام المبيت، الحضانة، العيادات الخارجية، خدمات الأشعة والمختبر، إضافة إلى الصيدلية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الجمعية بتوفير الرعاية الصحية الطارئة والمستمرة للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القطاع الصحي.

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