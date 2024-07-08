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صحة غزة: 52 ألفا و810 شهداء حصيلة الإبادة الإسرائيلية

السبت 10 مايو 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 52 ألفا و810 شهداء حصيلة الإبادة الإسرائيلية



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 52 ألفا و810 شهداء و119 ألفا و473 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة: “وصل مستشفيات القطاع 23 شهيدا و124 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت إن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية في 18 مارس/ آذار الماضي بلغت ألفين و701 شهيد و7 آلاف و432 إصابة”.

وبذلك، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “52 ألفا و810 شهداء و119 ألفا و473 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية غير مسبوقة.

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