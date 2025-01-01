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إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران رداً على صواريخ الحوثيين..

السبت 10 مايو 2025 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران رداً على صواريخ الحوثيين..



القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن، كما تدرس توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على الصواريخ اليمنية.

وأكد المسؤول أن إسرائيل ستواصل ضرب الحوثيين دون أي قيود، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين غير ملزم بالنسبة إليهم.

كما نقلت صحيفة يجيعوت احرنوت عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار الولايات المتحدة وقف هجماتها على الحوثيين سيدفع إسرائيل لتكثيف هجماتها ضدهم وضرب أهداف جديدة تابعة لهم، مضيفة أن من بين الأهداف التي حددتها إسرائيل باليمن ضرب أكبر عدد ممكن من منصات إطلاق الصواريخ ومرافق البنية التحتية وتدمير باقي الموانئ بالكامل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون الدولي الرئيسي وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي وإصابة الهدف بنجاح، في حين ادعت تل أبيب اعتراض هذا الصاروخ.

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