رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم السبت في عناوينها، 23 شهيدا في غزة.. والاحتلال يقصف مبنى التموين التابع للأونروا بمخيم جباليا.

كما تناولت الصحف، استشهاد مواطن في نابلس وإصابة شاب في تقوع والاحتلال يخطر بهدم عمارة في وادي قدوم بالقدس.

وفيما يلي أبرز العناوين.

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يمنح رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة وسام بيت لحم

- 23 شهيدا في غزة.. والاحتلال يقصف مبنى التموين التابع لل"أونروا" بمخيم جباليا

- الرئيس يؤكد أهمية تنفيذ الخطة الفلسطينية المصرية العربية لإعادة أعمار غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم

- شهيد في نابلس وإصابة شاب في تقوع والاحتلال يخطر بهدم عمارة في وادي قدوم بالقدس

- الشيخ: أولوية الرئيس هي وقف الحرب الإجرامية على شعبنا

- الأمم المتحدة: نرفض المشاركة في أي عملية لتوزيع المساعدات في غزة لا تحترم مبادئنا

- أعضاء كنيست يطالبون بتجويع أطفال غزة ومنع العلاج عنهم

* “القدس":

- الأونروا": مـــــن الــمــســتــحــيــل الاستعاضة عـــــنـــــا فـــــــي غـــــزة

- 65 ألف طـــــفـــــل مــــــهــــــددون بالموت بــســبــب حـــــرب الــتــجــويــع

- الاحتلال يـــــــواصـــــــل تـــــجـــــويـــــع غـــــــــزة وتــــــدمــــــيــــــر الــــــمــــــنــــــازل بــــالــــشــــجــــاعــــيــــة ورفـــــــح.. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر مروعة

- الـــرئـــيـــس يـــؤكـــد أهــمــيــة تـنـفـيـذ الـخـطـة الفلسطينية المصرية العربية لإعادة إعمار غزة

- مــــــــداهــــــــمــــــــات واعتـداءات للمستوطنين شهيدان باشتباك مسلح في نابلس

- عـــشـــرات الآلاف يــــــؤدون الـجـمـعـة فـــي الأقصى وســـــــط إجــــــــــــــراءات إســــرائــــيــــلــــيــــة مــــشــــددة

- كـــاتـــس يـــتـــوعـــد مــــجــــددا بـــــرد قـــــوي فــــي اليمن

- جندي إسرائيلي: فلسطينيون دخلوا معتقل "سـدي تيمان" أحياء وخرجوا في أكياس

- حكومة نتنياهو تستعير "مركبات جدعون" في حربها على غزة

* "الأيام":

- الأمم المتحدة تجدد رفضها للخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة

- اجتمع مع السيسي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.. الرئيس يشارك في احتفالات موسكو في ذكرى النصر على النازية

- لجنة أممية تحذر من "نكبة أخرى" في الأراضي الفلسطينية

- "الصحة العالمية": مخزوننا الطبي في غزة يوشك على النفاد

- 30 شهيدا.. قصف مبنى تموين الأونروا وغارات مكثفة على شرق خان يونس

- تواجه معارضة من قبل المؤسسات الأممية والدولية.. تفاصيل الخطة المدعومة أميركيا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

- إعلام عبري: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو وواشنطن تضغط لإبرام اتفاق بشأن غزة

- الاحتلال يغتال شابين في مدينة نابلس ويواصل عدوانه على طولكرم وجنين ومخيماتهما

- مستوطنون يضرمون النار ويجرفون أراضي والاحتلال يخطر بهدم بناية سكنية في القدس