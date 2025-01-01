صحيفة قطرية : إدارة ترامب مستعدة لتأجيل نزع سلاح حماس لما بعد وقف إطلاق النار

سما / وكالات /

ذكرت وسائل إعلام عربية، يوم الجمعة، أن مسؤولين في إدارة ترامب أبدوا انفتاحًا خلال محادثات مع وسطاء مصريين على تأجيل مطلب نزع سلاح حركة حماس إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقل تقرير لصحيفة العربي الجديد، عن مصدر مصري قوله إن المفاوضين الأمريكيين أعربوا عن هذا الموقف خلال محادثاتهم الأخيرة مع الوسطاء المصريين، في تحول واضح في موقف واشنطن تجاه مطالبها السابقة.

كما أضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن ترحيل آلاف المقاتلين الفلسطينيين من غزة ليس واقعيًا، وذلك بسبب تحفظات من الدول التي يُقترح أن تستضيفهم، بالإضافة إلى العدد الكبير الذي اقترحته إسرائيل والذي يتراوح بين 3,000 و5,000 شخص.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة لم تعد تصر على نزع السلاح الفوري، خصوصًا من قبل حركة حماس، بل منفتحة على معالجة هذه المسألة في مرحلة لاحقة من تنفيذ الاتفاق.

وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن خيار ترحيل قادة أو عناصر الجناح العسكري لحماس من غزة ليس قابلًا للتنفيذ.

في المقابل، شددت الولايات المتحدة على التزامها بضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، واستعادة جثث من قضوا خلال فترة الأسر، وذلك مقابل المرونة في بعض المطالب الأخرى.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن مناقشات داخلية في الإدارة الأمريكية أدت إلى إعادة تقييم لفعالية الاستراتيجية العسكرية الحالية لإسرائيل في قطاع غزة. وتشير معلومات استخبارية وصلت إلى مسؤولين أمريكيين إلى أن العمليات الإسرائيلية المتجددة منذ منتصف مارس زادت من المخاطر التي تواجه المحتجزين المتبقين.

وفي تطور آخر، ألغى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسث، زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل، حسبما أفادت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست. ومع ذلك، سيواصل هيغسث جولته مع الرئيس ترامب إلى السعودية ودول الخليج، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لما ذكره التقرير، يسود تفاؤل متزايد بين الوسطاء بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع. وأشار المصدر المصري إلى أن حماس أعربت عن استعدادها للإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة، وأبدت مرونة محتملة في الترتيبات المتعلقة بالسلاح وحركة الأفراد بعد وقف إطلاق النار.